Семейная Toyota, устроившая фурор в Азии, добралась до России

Семейный компактвэн Toyota Veloz появился в 2021 году и был ориентирован на развивающиеся рынки. Машина получилась настолько удачной, что произвела настоящий фурор на рынках сбыта, став одной из самых популярных моделей «Тойоты» в Юго-Восточной Азии. А теперь эту машину стало возможно купить и в России.

Редакция Daily-Motor.Ru провела мониторинг предложений на российском рынке в сегменте параллельного импорта, обнаружив в продаже новые компактвэны Toyota Veloz 2024 года выпуска.

Леворульные машины были завезены к нам с использованием параллельных схем импорта и оснащены безальтернативным для Veloz 4-цилиндровым бензиновым «атмосферником» 2NR-VE. Рабочий объем мотора составляет полтора литра, а максимальная мощность равна 106 л.с. (138 Нм).

В Азии автомобиль продается как с 5-скоростной МКПП, так и вариатором, но до РФ доехали компактвэны исключительно с автоматической коробкой передач. Привод машины может быть только передним.

Особенностью Veloz, так полюбившейся азиатским покупателям, стал ее вместительный салон с компоновкой по схеме 2+3+2. Несмотря на это объем багажного отделения автомобиля равен приличным для машины длиной всего в 4,5-метра 500 литрам.

Компактвэн построен на бюджетной версии платформы TNGA (DNGA-B) и обладает передней независимой подвеской типа McPherson, тогда как сзади установлена недорогая торсионная балка. Клиренс равен кроссоверным 210 мм.

Но если в Азии Toyota Veloz носит статус семейного бюджетника (в Индонезии за нее просят около 17600 долларов или 1,6 миллиона рублей), то в России компактвэн оценен в 2 раза дороже. За машины 2024 года «серые» дилеры просят от 3 миллионов 200 тысяч рублей.