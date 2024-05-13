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Новый Ford EcoSport хотят вернуть в строй, чтобы отобрать покупателей у Duster

До его премьеры осталось меньше года

Текст: Ростислав Архипов
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Ford EcoSport дебютировал в далеком 2003 году и на некоторых рынках положил начало всему классу малолитражных бюджетных кроссоверов. В первые годы существования машина была хитом, а впоследствии не только продавалась, но еще и собиралась на территории России. 

В итоге ставка не сыграла и в конце 2022 года Ford отправил EcoSport на досрочную пенсию, не предложив для него замены. Впрочем, вакантным этому месту предстоит оставаться недолго.  

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По информации автомобильного сайта «Top Gear», возрожденный EcoSport будет представлен в течение ближайших 12 месяцев. Выпуском новой модели займется завод в Валенсии, а главным конкурентом машины станет европейский бестселлер Dacia Duster. 

В отчете издания говорится, что следующий EcoSport будет предлагаться с гибридной силовой установкой, но не исключены и варианты машины с малообъемными «наддувными» бензиновыми агрегатами. 

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Существует высокая вероятность того, что автомобилю достанется дизайн, несколько месяцев назад слитый в Сеть в виде патентных изображений (фото ниже). При этом о том, что машина получит прежнее название, похоже, речи не идет. 

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Несмотря на близость премьеры, преемник EcoSport до сих пор ни разу не засветился на дорожных тестах, а сам автопроизводитель хранит об этом проекте строгое молчание. В случае, если информация о возрождении кроссовера окажется достоверной, продажи машины начнутся уже к середине 2025 года.

Источник:Top Gear
Фото:ANDREW GUERRERO

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