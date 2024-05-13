Новый Ford EcoSport хотят вернуть в строй, чтобы отобрать покупателей у Duster

Ford EcoSport дебютировал в далеком 2003 году и на некоторых рынках положил начало всему классу малолитражных бюджетных кроссоверов. В первые годы существования машина была хитом, а впоследствии не только продавалась, но еще и собиралась на территории России.

В итоге ставка не сыграла и в конце 2022 года Ford отправил EcoSport на досрочную пенсию, не предложив для него замены. Впрочем, вакантным этому месту предстоит оставаться недолго.

По информации автомобильного сайта «Top Gear», возрожденный EcoSport будет представлен в течение ближайших 12 месяцев. Выпуском новой модели займется завод в Валенсии, а главным конкурентом машины станет европейский бестселлер Dacia Duster.

В отчете издания говорится, что следующий EcoSport будет предлагаться с гибридной силовой установкой, но не исключены и варианты машины с малообъемными «наддувными» бензиновыми агрегатами.

Существует высокая вероятность того, что автомобилю достанется дизайн, несколько месяцев назад слитый в Сеть в виде патентных изображений (фото ниже). При этом о том, что машина получит прежнее название, похоже, речи не идет.

Несмотря на близость премьеры, преемник EcoSport до сих пор ни разу не засветился на дорожных тестах, а сам автопроизводитель хранит об этом проекте строгое молчание. В случае, если информация о возрождении кроссовера окажется достоверной, продажи машины начнутся уже к середине 2025 года.