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Популярные кроссоверы Subaru Crosstrek и Forester перейдут на двигатель Toyota

Всё из-за большой разницы в расходе топлива

Текст: Михаил Романченко
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Subaru и Toyota связаны партнерскими отношениями, в рамках которых обмениваются технологиями. К примеру, у электрического кроссовера Toyota bZ4x существует клон в лице Subaru Solterra. По слухам, вскоре это партнерство будет расширено.

Как пишет японская газета «Nikkan Jidosha Shimbun», в стремлении электрификации своего модельного ряда в Subaru приняли решение позаимствовать гибридный силовой агрегат Toyota Corolla Cross для своих популярных кроссоверов Crosstrek и Forester. Причем в случае с первым это произойдет уже в этом году, а второму гибридная система «Тойоты» достанется с 2025 года. 

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Subaru Crosstrek

Впрочем, полного перехода Subaru на силовой агрегат конкурирующей компании не произойдет. Инсайдеры сообщают, что речь идет лишь о заимствовании батареи и других высоковольтных электрических компонентов, которые будут связаны с фирменным оппозитным 4-цилиндровым двигателем Subaru.

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Subaru Forester

Напомним, сегодня в распоряжении «Субару» есть собственная гибридная технология e-Boxer, но она не способна конкурировать по эффективности с силовой установкой, разработанной Toyota.

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Гибридная силовая установка Toyota Corolla Cross

Комбинированный расход гибридного Crosstrek с «субаровской» системой составляет 6,5-литра бензина на 100 км, тогда как «тойотовский» агрегат потребляет в аналогичном по весогабаритным показателям Corolla Cross всего 4,4-литра топлива на 100 км соответственно. 

Источник:Nikkan Jidosha Shimbun
Фото:Subaru

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