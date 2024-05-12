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Мотор маленькой Toyota взорвался на пробеге 800 км: ремонт машины обойдется владельцу дороже покупки новой

Компания отказалась возмещать ущерб по гарантии

Текст: Алексей Шмидт
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Всем известно, что автомобили Toyota очень надежны, но даже они не застрахованы от поломок, вызванных неправильным использованием. Об одном из таких случаев рассказал владелец компактного хэтчбека Toyota GR Corolla, для которого все это вылилось в настоящий кошмар.

Новоиспеченный обладатель японской «заряженной» пятидверки в США приобрел ее совсем недавно в новом состоянии и еще не успел проехать на ней даже 500 миль (около 800 километров).

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Автомобиль был оснащен механической трансмиссией и мужчина признался, то несколько раз ошибался с передачами, чем создавал повышенную нагрузку на двигатель. И в конечном итоге мотор вышел из строя. 

Владелец GR Corolla отправил машину в сервис, надеясь на то, что ее отремонтируют по гарантии. Но каково было его удивление, когда ему сообщили, что такая поломка не входит в договор с автопроизводителем и потребовали за замену двигателя в его хэтчбеке 42 тысячи долларов (примерно 3,8 млн. рублей).

Для сравнения, за эти же деньги в США можно купить новую GR Corolla в комплектации Premium.

Дилер Toyota провел исследование двигателя и указал в протоколе, что клапана двигателя хэтчбека были погнуты, в масло попала металлическая стружка, а поршень нанес третьему цилиндру серьезные повреждения и расплавился от высокой температуры. 

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В качестве причин таких катастрофических повреждений специалисты назвали некорректное использование машины, при котором владельцу удалось подбросить обороты мотора GR Corolla до 8 тысяч 900 в минуту, тогда как красная линия на одометре автомобиля находится на отметке в 6 тысяч 500 об/мин. 

По мнению Toyota, владелец автомобиля целенаправленно «убивал» ее двигатель, поэтому отказала ему в гарантийном ремонте, что кажется вполне логичным решением. Но есть одно «но».

Вопросы вызывает цифра в чеке за замену двигателя. Журналисты «CarsCoops» подсчитали, что она оказалась в 2,6 раза выше, чем по официальному прайс-листу компании. В самой Toyota пока воздерживаются от комментариев этого случая. 

Источник:CarsCoops
Фото:Charlie Holmblad

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