Новая Volga появится уже в этом году: что о ней известно

Российскому автопрому не привыкать воскрешать советские бренды. Не так давно это получилось реализовать с «Москвичом», а теперь на очереди находится еще одна легендарная марка. Чего ждать от первой современной «Волги» в материале Daily-Motor.Ru.

Первые слухи о том, что Горьковский автозавода собирается возобновить производство автомобиля Volga, появились еще в прошлом году. Впоследствии эту информацию подтвердили в Минпромторге, заявив, что такой проект действительно существует и близок к реализации.

Уже тогда стало понятно, что речи о машине, разработанной с нуля, не идет. Вместо этого в России пойдут по тому же пути, что и с «Москвичом», и задействуют в качестве основы для «Волги» какой-то из иностранных автомобилей (очевидно, китайский).

В феврале 2024 года фотошпионам удалось запечатлеть на предприятии ГАЗ в Нижнем Новгороде большой седан, на кузове которого не было нанесено ни одного шильдика. Как выяснилось впоследствии, этой 4-дверкой оказался автомобиль, продающийся в Китае под именем Changan Raeton Plus с 2022 года.

Седан по габаритам отлично вписывается в концепцию новой Volga, обладая длиной в 4,8-метра, шириной в 1,8-метра, а также колесной базой под 2,8-метра. Кузов машины немного компактнее, чем Toyota Camry, но при этом крупнее «Москвича 6».

В «Поднебесной» Raeton Plus комплектуется полуторалитровым бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 188 лошадиных сил. Ассистирует ему семидиапазонная роботизированная коробка передач.

Когда новая «Волга», основанная на седане Changan, увидит свет – до недавнего времени было неизвестно, но уже в апреле этого года руководство Нижегородской области анонсировали премьеру такого автомобиля. По их расчетам, дебют возрожденной Volga состоится до конца 2024 года.