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Российский мотоцикл Aurus Merlon: раскрыта дата выхода

От: Алексей Шмидт
Aurus Merlon

Компания Aurus продолжает работать над рядом перспективных проектов, в число которых входят не только автомобили, но и мотоциклы. Речь идет об анонсированной несколько лет назад модели Merlon. Ей предстоит оказаться электрическим мотоциклом, разработанным ФГУП НАМИ по заказу Минпрома. Байк предстоит использовать как технику сопровождения, так и продавать в розницу.

Создателем Merlon заявлено отделение под управлением главного конструктора Сергея Молодёнова, ранее работавшего в таких проектах, как Ducati 999 и Ducati Multistrada. 

По словам представителей Aurus, дизайн модели Merlon доводился при участии специалистов из Италии, так что формально мотоцикл имеет определенные зарубежные корни. 

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Предварительные характеристики новинки «Аурус» уже раскрыты. Отдача электромотора «Мерлона» составит 140 кВт в пике (190 лошадиных сил), а емкость тяговой батареи будет равна 21 кВт/ч. Запас хода – 200 километров.

С места до 100 километров в час Aurus Merlon будет способен разгоняться менее, чем за 4 секунды, а его максимальная скорость составит 200 километров в час. 

Модели достанется настраиваемая система рекуперативного торможения, система ABS, противобуксовочный помощник, подогрев сидений, грипс, электрическая регулировка ветрового стекла, а также сенсорная цифровая панель приборов.

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Что касается сроков выхода Aurus Merlon в продажу, то они пока точно не определены. Тем не менее, разработчики модели, основываясь на опыте создания подобных мотоциклов, называют даты от 3 до 5 лет, но постараются уложиться примерно посередине. Если это им удастся, то дебют байка состоится уже в 2024 году. 

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