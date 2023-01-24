Российский мотоцикл Aurus Merlon: раскрыта дата выхода

Компания Aurus продолжает работать над рядом перспективных проектов, в число которых входят не только автомобили, но и мотоциклы. Речь идет об анонсированной несколько лет назад модели Merlon. Ей предстоит оказаться электрическим мотоциклом, разработанным ФГУП НАМИ по заказу Минпрома. Байк предстоит использовать как технику сопровождения, так и продавать в розницу.

Создателем Merlon заявлено отделение под управлением главного конструктора Сергея Молодёнова, ранее работавшего в таких проектах, как Ducati 999 и Ducati Multistrada.

По словам представителей Aurus, дизайн модели Merlon доводился при участии специалистов из Италии, так что формально мотоцикл имеет определенные зарубежные корни.

Предварительные характеристики новинки «Аурус» уже раскрыты. Отдача электромотора «Мерлона» составит 140 кВт в пике (190 лошадиных сил), а емкость тяговой батареи будет равна 21 кВт/ч. Запас хода – 200 километров.

С места до 100 километров в час Aurus Merlon будет способен разгоняться менее, чем за 4 секунды, а его максимальная скорость составит 200 километров в час.

Модели достанется настраиваемая система рекуперативного торможения, система ABS, противобуксовочный помощник, подогрев сидений, грипс, электрическая регулировка ветрового стекла, а также сенсорная цифровая панель приборов.

Что касается сроков выхода Aurus Merlon в продажу, то они пока точно не определены. Тем не менее, разработчики модели, основываясь на опыте создания подобных мотоциклов, называют даты от 3 до 5 лет, но постараются уложиться примерно посередине. Если это им удастся, то дебют байка состоится уже в 2024 году.