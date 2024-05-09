Kia придумала новое название для кроссовера дешевле 1 миллиона рублей

Корейский автопроизводитель разрабатывает новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым доступным SUV в гамме компании. Машина много раз попадалась в объективы фотошпионов и близка к своему официальному дебюту. Изначально считалось, что новинку назовут Clavis, но накануне Kia запатентовала еще одно имя. И, возможно, выбор будет сделан в пользу него.

Портал «IndiaCarNews» опубликовал выгрузку из патентного агентства с информацией о зарегистрированном названии. В нем фигурирует слово Syros. Заявку на регистрацию этого имени Kia подала еще в двадцатых числах марта этого года, а одобрение на его использование получила шестого мая.

Как бы не назвали самый бюджетный кроссовер Kia (Syros или Clavis) машине предстоит обзавестись вертикальной посадкой с высоким дорожным просветом и оквадраченным кузовом.

На шпионских фотографиях прототипов этой модели были отчетливо видны вертикально расположенные фары и задние фонари, а также наличие рейлингов на крыше и толстой облицовки кузова из неокрашенного пластика.

Под капотом машины журналисты видят как бензиновые, так и электрические силовые агрегаты, но полностью батарейный вариант Syros появится позже, чем версии с ДВС. Продажи кроссовера собираются начать в конце 2024-го – начале 2025 года.

Сколько будет стоить «паркетник» пока неизвестно, но, скорее всего, его цена окажется немного ниже, чем Kia Sonet, за который сегодня на азиатских рынках при пересчете на российскую валюту просят от 878 тысяч рублей.