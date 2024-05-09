Новый пикап Ford Ranger теперь можно купить за 30 тысяч рублей, но есть нюанс

Пикап Ford Ranger является объектом желания немалого количества людей на планете, но стоят такие машины недешево (в США за них просят от 32 тысяч 400 долларов или 3 миллиона рублей). Но стать обладателем этой модели недавно оказалось возможно и за гораздо меньшие деньги. Вот только проехаться на автомобиле взрослым не удастся.

Речь идет о детской машине для катания, которая официально лицензирована и разработана усилиями компании «Ranger Moods» из Австралии. Автомобиль копирует элементы дизайна актуального Ford Ranger, а также его версии Wildtrak.

Для игрушки доступны три цвета кузова: Luxe Yellow (оранжевый), Meteor Gray (серый) и Blue Lighting (синий), которые используются в настоящем пикапе.

Приводит в движение детский вариант Ford Ranger электрический двигатель на 30 ватт, работающий в паре с трансмиссией с двумя передними передачами и одной задней. На полностью заряженной батарее (емкость аккумулятора не уточняется) машинка способна проезжать до двух часов.

Для того, чтобы чадо не уехало на своем пикапе далеко от дома, для родителей предусмотрен специальный пульт дистанционного управления, который имеет преимущество перед ручным управлением в машине.

Что интересно, внутри детский пикап оснащен парой ремней безопасности, а также обладает предохранителями дверей и даже возможностью подключения устройств через интерфейсы USB и Bluetooth.

Максимальная скорость движения детской копии Ranger ограничена на отметке в 5 километров в час, а цена составляет 500 австралийских долларов. При пересчете на российскую валюту это около 30 тысяч рублей по нынешнему курсу.