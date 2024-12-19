Показан новый китайский автомобиль, который выглядит как британская икона Mini, но стоит в десятки раз дешевле

С тех пор, как летом 1959 года состоялась премьера оригинального автомобиля, Mini стал настоящей иконой Великобритании. И если последние версии моделей этой компании рассматриваются как что-то вроде «премиума», то изначально такие машины предполагались как ультрадешевые.
Вернуть Mini в бюджетный сегмент взялась малоизвестная китайская фирма с длинным названием «Shandong Keyu Special Automobile Manufacturing Co Ltd», представившая новый хэтчбек, который сильно похож на оригинальный Mini, но стоит во много раз дешевле.
Автомобиль получил название Shandong Keyu TC-T. Машина представляет собой 5-дверный электрический хэтчбек, за который просят всего 3 тысячи 200 долларов или 330 тысяч рублей. Это в десятки раз меньше, чем цена современных Mini Cooper.
Китайская копия переняла у настоящего «Мини» образца 1959 года ряд дизайнерских черт, включая трапециевидную решетку радиатора, круглые фары и даже набор бамперов с хромированным эффектом.
Но, разумеется, низкая цена диктует свои правила с точки зрения оснащения. «Поднебесный» Mini является полностью электрическим, однако его характеристики мягко скажем не дотягивают до настоящего Mini Electric.
Машина комплектуется 72-вольтовым электромотором мощностью 3,5 кВт и литиевым аккумулятором емкостью 120 Ач, поэтому то, что получилось у китайских инженеров, сложно назвать автомобилем. Ближе к этой модели являются квадроциклы. Максимальная скорость Shandong Keyu TC-T составляет всего 45 километров в час, а запас хода на одном заряде равен 62 км.
Кто покупает такие машины? Оказывается, они достаточно популярны в Китае, где им даже дали прозвище: «Радость старика». Утверждается, что такие автомобили покупают пожилые водители, которые хотят выглядеть богаче, но у них нет денег на оригинальные модели.