Показан новый китайский автомобиль, который выглядит как британская икона Mini, но стоит в десятки раз дешевле

С тех пор, как летом 1959 года состоялась премьера оригинального автомобиля, Mini стал настоящей иконой Великобритании. И если последние версии моделей этой компании рассматриваются как что-то вроде «премиума», то изначально такие машины предполагались как ультрадешевые.

Вернуть Mini в бюджетный сегмент взялась малоизвестная китайская фирма с длинным названием «Shandong Keyu Special Automobile Manufacturing Co Ltd», представившая новый хэтчбек, который сильно похож на оригинальный Mini, но стоит во много раз дешевле.

Оригинальный Mini

Автомобиль получил название Shandong Keyu TC-T. Машина представляет собой 5-дверный электрический хэтчбек, за который просят всего 3 тысячи 200 долларов или 330 тысяч рублей. Это в десятки раз меньше, чем цена современных Mini Cooper.

Китайская копия переняла у настоящего «Мини» образца 1959 года ряд дизайнерских черт, включая трапециевидную решетку радиатора, круглые фары и даже набор бамперов с хромированным эффектом.

Но, разумеется, низкая цена диктует свои правила с точки зрения оснащения. «Поднебесный» Mini является полностью электрическим, однако его характеристики мягко скажем не дотягивают до настоящего Mini Electric.

Китайская копия Mini

Машина комплектуется 72-вольтовым электромотором мощностью 3,5 кВт и литиевым аккумулятором емкостью 120 Ач, поэтому то, что получилось у китайских инженеров, сложно назвать автомобилем. Ближе к этой модели являются квадроциклы. Максимальная скорость Shandong Keyu TC-T составляет всего 45 километров в час, а запас хода на одном заряде равен 62 км.

Кто покупает такие машины? Оказывается, они достаточно популярны в Китае, где им даже дали прозвище: «Радость старика». Утверждается, что такие автомобили покупают пожилые водители, которые хотят выглядеть богаче, но у них нет денег на оригинальные модели.