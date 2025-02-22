Новые электромобили Mini будут заднеприводными

По мере того, как BMW, владеющая брендом Mini, готовится к дебюту серийных версий нового поколения электромобилей Neue Klasse, становится понятно, что одномоторные автомобили на этой платформе будут только заднеприводными.

Нынешние электрические Mini Cooper и Mini Aceman используют передний привод, но построены на архитектуре, разработанной в партнерстве с китайской маркой Great Wall Motor. Однако будущие электромобили компании Mini переедут на «тележку» BMW Neue Klasse, а значит будут использовать задний привод.

BMW утверждает, что ее новая архитектура Gen6 EV станет огромным скачком вперед по сравнению с технологиями в нынешних электромобилях. Такие машины прибавят с точки зрения запаса хода и скорости зарядки, но при этом могут оказаться дешевле, чем нынешние электрокары.

Mini Cooper SE

По информации портала «Autocar», конфигурируемость новой платформы BMW означает, что одномоторные автомобили в случае с ней могут использовать только привод на заднюю ось.

Это связано с тем, что основной синхронный двигатель с электрическим питанием в BMW Group встраивается в коробку передач, которая находится исключительно между задними колесами.

Руководство Mini пообещало своим клиентам, что удовольствие от вождения останется приоритетом для компании при разработке всех будущих моделей.

Заявлено, что первый заднеприводный «Мини» может увидеть свет примерно через полтора года.