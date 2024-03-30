Фото совершенно нового Mini просочились в Сеть перед его дебютом 24 апреля

Компания Mini расширяет свою модельную линейку, состоящую из электромобилей. Ближайшей новинкой в этой категории должен стать некий хэтчбек, который получит название Aceman EV. Машина позиционируется как что-то среднее между 3-дверным Cooper и более крупным Countryman. Ее премьера намечена на 24 апреля, но как будет выглядеть автомобиль уже известно благодаря утечке информации.

Фотографии нового Aceman EV слили в Сеть чуть меньше, чем за месяц до официальной презентации. Судя по ним, машине достанется большинство дизайнерских черт одноименного концепта, представленного в 2022 году.

У автомобиля будет и вариант John Cooper Works (JCW) с более крупными обвесами, низкопрофильными покрышками и наклейками, вдохновленными гоночной тематикой.

Длина автомобиля окажется на 192 мм больше, чем в случае с хэтчбеком Cooper. Кроме того, новинка будет на 23 мм шире этой модели и на 130 мм выше.

Внутри Aceman сможет похвастать наличием круглого сенсорного экрана, характерного для автомобилей Mini, а также традиционными тумблерами и кнопками на рулевом колесе.

В основу автомобиля ляжет удлиненная версия архитектуры Mini Sportlight, предусматривающая возможность установки тяговых аккумуляторов емкостью 40 и 54 кВт/ч. Батареи будут питать один электромотор, установленный на передней оси (мощностью 183 или 218 л.с.).

Запас хода новинки не раскрывается, но ходят слухи, что Aceman сможет проезжать на одном заряде до 400 километров.