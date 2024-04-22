Новый электрический суперкар Audi R8 появится в 2027 году

Несколько недель назад завод Audi в Хайльбронне выпустил последний R8 с двигателем внутреннего сгорания. Желтый экземпляр с пакетом Performance Quattro Edition стал финалом модели, просуществовавшей 20 лет. Но у R8 все еще есть шанс возродиться, но уже в виде чистого электромобиля.

Издание «Motor1» опубликовало рендерные изображения гипотетически возможного суперкара R8 e-tron, попутно рассказав о том, чего можно было бы ждать от такого автомобиля.

Как видно на компьютерном моделировании, новый R8 имеет шансы сохранить растянутую форму, напоминающую среднемоторный суперкар. Автомобилю достались низкие свесы спереди и «куполообразная» конструкция для максимального улучшения аэродинамики (вероятно, с активными элементами).

Слухи о новом R8 говорят, что следующее поколение этой модели вполне может быть разработано на адаптированном варианте платформы SSP. Эта «архитектура» будет интегрировать компоненты из «тележек» MEB и EPP, впоследствии став основой для 80% автомобилей Volkswagen Group в ближайшие годы.

Платформа будет поддерживать силовые агрегаты мощностью до 1700 лошадиных сил, а также даст жизнь новому 7-местному электрическому кроссоверу Porsche K1.

Что касается Audi R8 e-tron, если проекту дадут «зеленый свет», то он дебютирует в 2027 году.