Рестайлинговый Kia Sportage показали с нескольких ракурсов

Kia вывела на рынок актуальную, пятую генерацию кроссовера Sportage в 2021 году. Как и в случае с предшественником, автомобиль остается самым популярным SUV корейской марки. Столь высокий спрос диктует свои условия. Медлить с обновлениями здесь нельзя, чтобы не уступить конкурентам, так что компания близка к премьере рестайлинговой версии Sportage. Дизайн машины накануне показали на свежих рендерах. Причем сразу с нескольких ракурсов.

Художники студии «NY Mammoth» опубликовали изображения нового Sportage, сделанные на основе фотографий автомобиля в камуфляже.

Если верить тому, что выложили в Сеть, спереди свежий «Спортейдж» ждет появление новых «клыкастых» светодиодных ДХО, вписанных в измененные блоки фар, перелицованного бампера и модернизированной решетки радиатора сменившей внутреннее наполнение.

Что касается кормы, то основным изменением в этой части кузова должны оказаться задние фонари, которые хоть и останутся той же конструкции, что и раньше, но кардинально изменят схему светодиодов.

Технические перемены в новом Sportage засекречены, но, по всей видимости, их будет немного. Машина должна сохранить текущую моторную гамму, включающую в себя бензиновые атмосферные и «наддувные» двигатели, а также дизели и гибридные силовые установки.

В продажу обновленный «Спортейдж» поступит до конца 2024 года.