Новый серийный кроссовер Smart #5: появились первые изображения и подробности

Компания Smart, которой теперь владеет китайская Geely Group, продолжает расширять свои амбиции в сегменте кроссоверов. Одной из ближайших новинок бренда в SUV-сегменте станет автомобиль с индексом #5. На этой неделе Smart даже показал первый тизер этой модели. Взяв его и множество шпионских фотографий за основу, дизайнер «CarsCoops» показал как может выглядеть новый кроссовер Smart.

На рендере, выложенном штатным художником популярного заокеанского автомобильного издания, #5 показан как компактный «паркетник», экстерьер которого выполнен в современном языке дизайна Smart.

Спереди машина обладает сложными светодиодными дневными ходовыми огнями, оформленными в виде двух горизонтальных полос. Основной акцент сделан на минималистичной элегантности и коротких свесах, а также колесных дисках, которые своим видом немного расширяют арки.

Дверные ручки в Smart #5, судя по рендеру, будут установлены заподлицо, задняя стойка кузова окажется выполнена в так называемом «парящем» стиле, а на черной крыше расположатся рейлинги.

В основу «пятерки» ляжет платформа Geely SEA, вместе с которой Smart унаследует и некоторые элементы салона. На шпионских фото интерьер машины обладает огромным мультимедийным дисплеем, полностью закрывающим переднюю панель со стороны пассажира, а также классическим для «Смартов» рулевым колесом.

Каким силовым агрегатом хотят комплектовать новинку пока неизвестно, но понятно, что он будет электрическим. Не исключено, что установка будет перекликаться с «младшим» Smart #3 в комплектации Pro+, задний электромотор которого выдает 268 лошадиных сил, а запас хода батареи равен от 258 до 283 лошадиных сил по циклу WLTP.

Smart #5 должен появиться в конце этого года. Автомобиль бросит вызов целому ассортименту аналогичных по формату машин, в том числе моделям с ДВС: от Mini Countryman до BMW X1, Tesla Model Y и даже Mercedes-Benz GLB.