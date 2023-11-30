Новый Smart fortwo показали на первом изображении

Компания Smart, ныне наполовину принадлежащая концерну Daimler, а на вторую часть китайской Geely, в конце октября анонсировала появление в ее линейки моделей новинки, которая должна оказаться наследником снятого с производства fortwo. Для машины разработают даже собственную платформу.

Узнав об этом испанские независимые дизайнеры решили пофантазировать на тему того, как будет выглядеть этот двухдверный электрокар.

Поставки нового хэтчбека Smart #1 начались прошлым летом, но вторая модель (#2) появится только ближе к концу 2025 года и будет представлять собой совершенно иной формат автомобиля.

Судя по рендеру, концепция Smart #2 будет повторять оригинальный fortwo – то есть им окажется крохотный автомобильчик с двумя дверьми, внутри которого смогут расположиться только водитель и один пассажир. При этом дизайн машины окажется совершенно иной по сравнению с тем, что демонстрировал fortwo.

Новинке Smart достанется характерная передняя часть кузова с плавными линиями и необычными фарами, отсылающими к хэтчбеку #1, а также аналогичные скрытые в кузове дверные ручки.

Спроектировать машину на используемой компанией платформе SEA не получится, поскольку она сильно большая для такого автомобиля. Поэтому специально для «двойки» инженеры создадут собственную архитектуру, которую постараются сделать максимально комфортной и безопасной.

Ожидается, что автомобиль вырастет в размерах. Его длина достигнет 3,1-метра против 2,7-метров у предшественника, а главным конкурентом на рынке окажется Fiat 500e.

Продажи нового Smart #2 должны начаться в 2026 году.