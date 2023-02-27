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Электрокроссовер Smart #3 засветился в ходе тестов

Текст: Алексей Шмидт
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Как будет выглядеть новый электрический кроссовер марки smart, пережившей полное перерождение и переезд в Китай, уже плюс-минус известно. В ноябре фотографии модели Smart #3 появились в базе «поднебесного» минпрома (заглавное фото), а теперь автомобиль засняли в естественной среде обитания – на общественных дорогах, но в камуфляже.

Дебют марки Smart датирован серединой 90-х годов прошлого столетия. Новый бренд был сформирован компанией Mercedes-Benz (она же Daimler-Benz). Добиться коммерческого успеха марке так и не удалось, после чего в 2019 году она перебралась под крыло совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely в «Поднебесной».

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Новая история компании smart уже включает в себя Smart#1. В его создании принимали участие как Mercedes-Benz, разрабатывавший внешний облик и интерьер, так и Geely, ответственная за техническую сторону и выпуск. 

Следующей новинкой компании должен стать Smart #3. На фотографиях, выложенных китайской прессой, прототип этой модели выглядит значительно более спортивно, нежели его родственник #1 за счет более купеобразного силуэта кузова с сильно заваленными задними стойками. 

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Техническая часть модели не скрывается. Автомобиль планируют продавать на рынке в двух вариантах исполнения – с одним мотором, установленным на задней оси (272 л.с.), а также двумя двигателями (полный привод и 428 л.с.). 

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В салоне нового кроссовера smart можно обнаружить «парящий» дисплей мультимедиа, а также сразу три круглых воздуховода, расположенных под ним. Дверных карт в прототипе нет, так что можно предположить, что работы над интерьером модели все еще продолжаются. 

В продажу Smart #3 должен поступить в течение 2023 года.

Источник:Carnewschina

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