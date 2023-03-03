В Китае показали спорт-седан GAC Shadow Leopard R. Раскрыта цена

Один из крупнейших автогигантов «Поднебесной» – компания GAC – представила на суд общественности новый спорт-седан Shadow Leopard R. 4-дверка представляет собой новое исполнение уже продающегося в КНР седана Leopard и заметно отличается от оригинальной модели.

Внешне отличить «заряженный» Leopard R можно по специальному аэродинамическому обвесу, включающему в себя оспортивленные бампера, спойлер и колесные диски необычного дизайна.

Определенные изменения произошли и в салоне «хот-седана», включив в себя появление алюминиевых накладок на педалях, сидений с более ярко-выраженной боковой поддержкой, нежели в простом Leopard, а также декора в виде имитации карбона.

Но, пожалуй, главные перемены коснулись технической части машины. Если обычный Shadow Leopard комплектуется полуторалитровым «наддувным» двигателем с индексом 4A15J2, выдающим 177 лошадиных сил, то оспортивленный – 2-литровый турбомотор 4B20J1 на 265 л.с. и 400 Нм.

Таким образом, прибавка по сравнению с простым «Шэдоу Леопардом» составила почти 100 «силы». Связку мотору «заряженной» китайской 4-дверки составил 7-диапазонный «робот».

В продажу новинка компании GAC поступит уже в течение 2023 года. При этом цены на автомобиль пока не называются. Тем не менее «поднебесная» пресса утверждает, что за Shadow Leopard R будут просить примерно 200 тысяч юаней.

При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 190 тысяч рублей. Для сравнения, примерно в эти же деньги дилеры оценивали новые Lada Vesta NG, появившиеся ограниченной партией в России в 2022 году.