«Гранд-версия» Hyundai Creta близка к обновлению

Кроссовер Hyundai Creta был и остается одним из самых популярных представителей в своем сегменте. На фоне спроса на эту модель в 2021 году корейцы решили выпустить его 7-местную версию, получившую название Alcazar (в Индии), а затем и Grand Creta (в Африке). С тех пор прошло ровно 3 года, а значит для удлиненной «Креты» подошел черед плановой модернизации.

По информации издания «ICN», премьера обновленного Hyundai Alcazar/Grand Creta состоится в 2024 году. Машина переживет минимальные изменения в экстерьере и интерьере, но позаимствует некоторые внешние особенности у недавно обновленной 5-местной «Креты».

Инсайдеры пишут, что автомобилю достанется слегка переработанная решетка радиатора, другие фары/фонари и бампер, а светодиодные дневные ходовые огни машины окажутся похожи на оригинальный кроссовер после обновления.

Часть изменений произойдет в салоне новинки, где, скорее всего, установят два горизонтальных экрана (один для мультимедийной системы, а второй для панели приборов). Кроме того, «паркетнику» почти наверняка достанется другой блок управления климатом, переработанная центральная консоль и новое рулевое колесо.

Технически автомобиль не изменится и должен продолжить использовать актуальную гамму двигателей, которая сегодня в зависимости от рынка включает в себя малообъемные бензиновые и дизельные моторы, работающие в паре с МКПП или «автоматом». Привод, как и в случае с его предшественником, Alcazar/Grand Creta будет не положен.