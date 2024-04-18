Новый кроссовер Kia за 900 тысяч рублей: что о нем известно

Сегмент бюджетных кроссоверов становится все более важным для массовых мировых автопроизводителей и они планомерно расширяют линейку таких моделей. Вслед за Hyundai с его субкомпактами Casper и Exter аналогичную по формату новинку готовит и Kia. Что известно о потенциально самом дешевом кроссовере Kia рассказали журналисты издания «IndiaCarNews».

По информации индийского онлайн-журнала, машина будет носить имя Clavis. «Паркетнику» предстоит получить оквадраченный дизайн кузова с прямоугольными элементами экстерьера, вертикально расположенными светодиодными фарами и фонарями, а также пластиковым обвесом, рейлингами на крыше и высоким клиренсом.

По размерам машина должна оказаться близка к Hyundai Exter с длиной около 3,8-метра, шириной – 1,7-метра, а также колесной базой примерно в 2,4-метра.

Утверждается, что кроссовер станет первым в своем сегменте, которому достанется панорамный люк в крыше. Кроме того, ему будут положены вентилируемые или подогреваемые передние сиденья (в зависимости от страны), климат-контроль, аудиосистема Bose, а также салон, отделанный кожзамом.

Что до двигателей, то для Kia Clavis хотят использовать как бензиновые моторы, так и электрифицированные силовые установки, но их характеристики пока находятся под грифом секретно.

А вот со сроками премьеры кроссовера все более или менее ясно. Машину хотят представить в конце 2024 года, а ее продажи начнутся в первом квартале 2025-го.

В качестве цен на автомобиль инсайдеры называют цифру около 900 тысяч рублей по текущему курсу при пересчете с индийских рупий.