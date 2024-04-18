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В Россию приехала японская замена Lada Largus

За них просят от 1,4 до 2,4 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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«АвтоВАЗ» всеми силами пытается возобновить производство своего популярного универсала Lada Largus, но пока процесс буксует. Даже если компании это удастся, тираж таких машин на первых порах будет ограничен. Да и предложений похожих по формату автомобилей в России сегодня хоть отбавляй. А на днях этот список был расширен еще одним вариантом, пришедшем из Японии. 

Как стало известно Daily-Motor.ru, несколько параллельных импортеров ввезли в Россию компактвэны Honda Freed.

Машины 2024 года выпуска прибыли к нам из «Страны восходящего солнца» и обладают мизерным пробегом (около 500 километров). Разумеется, все они оснащены рулевой колонкой, расположенной с правой стороны, поскольку были сделаны для Японии. 

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Под капотом Freed располагается полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 131 лошадиную силу, сочетающийся с бесступенчатым вариатором. А еще у «Фрид» есть полный привод, которого у Largus не было и никогда не будет. 

Длина Honda Freed составляет 4210 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1715 мм, а расстояние между осями равно 2740 мм. Несмотря на то, что по габаритам японский компактвэн немного уступает «Ларгусу», в его салоне может уместиться до шести человек, а доступ в него осуществляется через более удобные сдвижные двери. 

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Что касается порядка цен, то за новые Honda Freed «серые» дилеры просят от 1 миллиона 400 до 2 миллионов 400 тысяч рублей. И готовы привезти их под заказ. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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