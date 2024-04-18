В Россию приехала японская замена Lada Largus

«АвтоВАЗ» всеми силами пытается возобновить производство своего популярного универсала Lada Largus, но пока процесс буксует. Даже если компании это удастся, тираж таких машин на первых порах будет ограничен. Да и предложений похожих по формату автомобилей в России сегодня хоть отбавляй. А на днях этот список был расширен еще одним вариантом, пришедшем из Японии.

Как стало известно Daily-Motor.ru, несколько параллельных импортеров ввезли в Россию компактвэны Honda Freed.

Машины 2024 года выпуска прибыли к нам из «Страны восходящего солнца» и обладают мизерным пробегом (около 500 километров). Разумеется, все они оснащены рулевой колонкой, расположенной с правой стороны, поскольку были сделаны для Японии.

Под капотом Freed располагается полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 131 лошадиную силу, сочетающийся с бесступенчатым вариатором. А еще у «Фрид» есть полный привод, которого у Largus не было и никогда не будет.

Длина Honda Freed составляет 4210 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1715 мм, а расстояние между осями равно 2740 мм. Несмотря на то, что по габаритам японский компактвэн немного уступает «Ларгусу», в его салоне может уместиться до шести человек, а доступ в него осуществляется через более удобные сдвижные двери.

Что касается порядка цен, то за новые Honda Freed «серые» дилеры просят от 1 миллиона 400 до 2 миллионов 400 тысяч рублей. И готовы привезти их под заказ.