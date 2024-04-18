На продажу выставили Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse из «Трансформеров»

Компания Bugatti произвела на свет всего 92 экземпляра Veyron Grand Sport Vitesse. И некоторые из них являются настоящими эксклюзивами. Один такой «Вейрон» накануне выставили на продажу в Мадриде (Испания).

Отличительной чертой машины является декор, вдохновленный франшизой «Трансформеры». Автомобиль выкрашен в синий и черный цвета, а также включает в свою ливрею особый узор, проходящий через капот, бампер, крылья и двери. Он выполнен таким образом, чтобы демонстрировать на капоте «автобота».

В описании к лоту говорится, что машину приобрел ее первый хозяин в 2014 году, нанеся свое имя на подголовники. Но проехав на ней 568 километров в 2018 году автомобиль был продан, а затем еще раз на пробеге в 840 километров (тогда за него заплатили 1,7 миллиона евро).

Технически машина не менялась и оснащена 8-литровым мотором W16 с четырьмя турбокомпрессорами, которые развивают мощность 1200 лошадиных сил. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,6-секунды и способен достигать скорости в 410 километров в час.

Необычный Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse выставили на продажу на аукционе Sotheby’s, который пройдет с 1 по 3 мая. Машина накатала уже 5 тысяч 200 километров и ее ориентировочная цена пока не указана, но одно можно сказать с уверенностью – дешевой она не будет абсолютно точно.