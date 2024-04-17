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Рестайлинговый Kia Sportage показали на новых изображениях

Премьера – уже в этом году

Текст: Алексей Шмидт
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Актуальное, пятое по счету поколение кроссовера Kia Sportage было представлено в 2021-м году. Как и предыдущие генерации этой модели оно оказалось очень популярным и позволило сохранить «Спортейджу» статус мирового бестселлера. С момента дебюта машины прошло уже три года, а это значит, что пришел черед обновлять автомобиль.

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Независимые дизайнеры с YouTube-канала «Halo Oto» опубликовали серию рендеров, показывающих потенциальный дизайн нового Sportage. Изображения готовились с оглядкой на тизерные изображения машины и внешность тестовых прототипов таких кроссоверов, то и дело попадающих в объективы фотошпионов.

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По мнению авторов рендеров, рестайлинговый Sportage получит редизайн всей передней части кузова. Во-первых, ему достанется новая конфигурация оптики, где светодиодные ДХО будут выглядеть чем-то вроде «клыков».

Кроме них у популярного «паркетника» появится другая радиаторная решетка, которая сменит внутренний рисунок, и модернизированный бампер. 

Как поменяется машина сзади не показали, но, скорее всего, автомобиль как минимум ждет доработка его фонарей. 

Никаких технических подробностей о ней пока нет, но сегодня пятое поколение Kia Sportage продается на мировых рынках как с бензиновыми «атмосферниками» и турбомоторами, так и с дизельными агрегатами. Кроме того, машину можно купить в виде гибрида (как полноценного, так и «мягкого»). 

Официальная премьера реформенного «Спортейджа» состоится в течение 2024 года. 

Фото:Halo Oto

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