Рестайлинговый Kia Sportage показали на новых изображениях

Актуальное, пятое по счету поколение кроссовера Kia Sportage было представлено в 2021-м году. Как и предыдущие генерации этой модели оно оказалось очень популярным и позволило сохранить «Спортейджу» статус мирового бестселлера. С момента дебюта машины прошло уже три года, а это значит, что пришел черед обновлять автомобиль.

Независимые дизайнеры с YouTube-канала «Halo Oto» опубликовали серию рендеров, показывающих потенциальный дизайн нового Sportage. Изображения готовились с оглядкой на тизерные изображения машины и внешность тестовых прототипов таких кроссоверов, то и дело попадающих в объективы фотошпионов.

По мнению авторов рендеров, рестайлинговый Sportage получит редизайн всей передней части кузова. Во-первых, ему достанется новая конфигурация оптики, где светодиодные ДХО будут выглядеть чем-то вроде «клыков».

Кроме них у популярного «паркетника» появится другая радиаторная решетка, которая сменит внутренний рисунок, и модернизированный бампер.

Как поменяется машина сзади не показали, но, скорее всего, автомобиль как минимум ждет доработка его фонарей.

Никаких технических подробностей о ней пока нет, но сегодня пятое поколение Kia Sportage продается на мировых рынках как с бензиновыми «атмосферниками» и турбомоторами, так и с дизельными агрегатами. Кроме того, машину можно купить в виде гибрида (как полноценного, так и «мягкого»).

Официальная премьера реформенного «Спортейджа» состоится в течение 2024 года.