В Россию начали ввозить лучший хэтчбек в 2024 году

Несмотря на то, что кроссоверы отобрали большую часть покупателей у хэтчбеков, 5-дверки остаются одними из самых популярных автомобилей в мире и дают бой седанам. На российском рынке сегодня представлено немало таких машин, но недавно в общем списке появилась модель, считающаяся лучшей в своем классе.

Несколько «серых» дилеров начали торговать в России новыми хэтчбеками Toyota Prius. Машины 2024 года выпуска прибыли к нам по параллельным схемам ввоза из Японии и США, а значит доступны как в праворульном, так и леворульном исполнениях.

Prius оснащается стандартным для себя гибридным силовым агрегатом на базе 1,8-литрового ДВС, выдающего 140 лошадиных сил. Кроме него для машины доступна установка, в основе которой лежит 2-литровый мотор мощностью 193 л.с. в обычном варианте и 220 л.с. в исполнении Prime.

Интересный момент, связанный с этой моделью Toyota, кроется в том, как Prius оценивают авторитетные зарубежные автомобильные издания.

Так, к примеру, журнал «The KBB» называет Prius и Prius Prime лучшими хэтчбеками в 2024 году, опережающими по совокупности качеств 5-дверки Honda Civic, Kia Rio и Toyota Corolla. Машинам досталась оценка от экспертного сообщества в 4,8-балла из 5, что является лучшим показателем в классе в 2024 году.

Порядок цены на новые «Приусы» в России сейчас таков: за праворульные машины просят минимум 2,3 миллиона рублей, а леворульные варианты оцениваются до 6,4 миллиона рублей.