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В Tesla Model 3 и Model Y появятся новые полезные функции

Пока только в США, но затем и в других странах

Текст: Алиса Шашкова
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Tesla не останавливается в обновлениях своих машин и уже готовит ряд новых «фишек» для двух популярных моделей компании Model 3 и Model Y. Информацию о них американский автопроизводитель разместил на своих страницах в соцсетях.

Как пишет издание «CarBuzz», модернизация затронет обновление информационно-развлекательных систем этих машин, оснащенных компьютерным чипом AMD (все экземпляры 2022 и более поздних модельных лет).

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Мультимедийная система получит полноэкранное управление автомобилем во время стоянки, более крупные элементы управления воспроизведением, ярлыки быстрого доступа и новую графику при езде в режиме автопилота. 

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Кроме того, владельцы обновленной Tesla Model 3 смогут открывать багажник своего седана без помощи рук,  удаленно просматривать записи в режиме Sentry Mode на Apple iPhone, что ранее было доступно только для компьютеров, физически подключенных к USB-порту автомобиля.

А еще пассажиры на задних сиденьях в «тройке» смогут просматривать текущие сведения о поездке, а также время и температуру на центральном заднем сенсорном экране.

Первыми пакет обновлений традиционно достанутся жителям США, а затем доработки распространят на остальные страны.

Источник:CarExpert

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