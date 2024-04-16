Dacia готовит новое поколение дешевого электрокара Spring: как он будет выглядеть

Румынский суббренд Renault, известный в мире как Dacia, около недели назад обновил свою популярную «электричку» Spring. Машина заметно поменялась внешне и немного технически. Несмотря на только недавно состоявшийся рестайлинг в Dacia уже работают над заменой Spring, которая подоспеет к 2027 году.

Испанский портал «Motor» опубликовал первые спекулятивные рендеры новой генерации хэтчбека, которая, судя по ним, переживет кардинальные изменения во внешности.

Машине предстоит отличаться совершенно иным дизайном по сравнению с актуальным «Спрингом», в котором кузов машины получит граненые очертания и лишится дешевящего кроссоверного пластикового обвеса.

Передняя оптика машины станет современнее и тоньше, обзаведясь более узким Y-образным рисунком, а клиренс окажется ниже.

В качестве платформы новинка Dacia получит архитектуру AmpR в ее самом компактном варианте. Небольшая батарея должна будет обеспечить ей запас хода до 320 километров в реальных условиях.

Официальная премьера нового поколения Dacia Spring должна состояться примерно через 2,5-3 года. Стоить такой автомобиль будет от 10 до 15 тысяч евро или 1 – 1,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.