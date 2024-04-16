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Новый Ford Explorer уже в России: первые машины приехали из США

У нас он стоит дороже, чем у себя на родине, более чем в 2 раза

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Ford уже давно не выпускает свои автомобили в России и не поставляет их на российский рынок, но «форды» от нас никуда не делись. Их ввозом теперь занимаются параллельные импортеры. И порой у них получается доставлять в РФ машины, которые совсем недавно обновились.

Так произошло с популярным кроссовером Ford Explorer. Шестая генерация этой модели несколько лет назад обновилась в Китае, а в феврале 2024-го пережила модернизацию по иным лекалам в США. Несмотря на то, что машина только-только стала доступна в Северной Америке, ее уже можно приобрести в России.

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Как выяснил Daily-Motor.Ru, новый «Эксплорер» выставлен на продажу лишь в нескольких шоу-румах так называемых «серых» дилеров (в Москве и Новосибирске). 

Машина доступна как в обычной версии, так и в варианте ST-Line и ST.

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Автомобили оснащены 2,3-литровой «наддувной четверкой» на 304 л.с. и 420 Нм, а также 3-литровым 406-сильным агрегатом. Ассистирует им 9-диапазонная автоматическая коробка передач, а также система полного привода. 

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Но если у себя на родине (в США) Ford Explorer продается по цене от 41 тысячи 200 долларов (3,8 миллиона рублей), то в России такие машины стоят в два раза дороже. За них просят минимум 9 миллионов 500 тысяч рублей.

Источник:Daily-Motor.Ru

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