В Россию начали завозить самый безотказный маленький кроссовер в мире

Линейка моделей компании Suzuki в последние несколько лет значительно расширилась в России, но не благодаря официальным поставкам (они остановлены еще в 2022 году), а за счет параллельного импорта. На днях в «серые» автосалоны прибыло несколько единиц компактного кроссовера марки, но не обычного, а считающегося особенным в своем сегменте.

Речь идет о модели Suzuki Ignis. Как стало известно Daily-Motor.Ru, автомобили 2024 года выпуска прибыли на российский рынок напрямую из Японии.

Благодаря малообъемному 1,2-литровому мотору, который работает в составе гибридной силовой установки и выдает 91 лошадиную силу, автомобиль не попал под ограничения японских властей на экспорт в РФ.

Привод всех прибывших в Россию машин полный, хотя на родине Ignis продается и в переднеприводной модификации. В качестве трансмиссии в них используется вариатор.

Suzuki Ignis может оказаться интересен покупателям тем, что на «Западе» его считают самым безотказным маленьким кроссовером в мире.

Так, к примеру, известный британский журнал «What Car» ставит ему самую высокую оценку с точки зрения надежности (99,4 балла), утверждая, что единственной технической проблемой в кроссовере, обнаруженной владельцами за многие годы, была неисправность механической коробки передач и сцепления. Впрочем, она оказалась незначительной и затронула она всего 5% обладателей таких машин.

Цены на новые Suzuki Ignis в России, ввезенные недавно, начинаются с отметки в 900 тысяч рублей и доходят до 2 миллионов рублей.