Новый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ будет в два раза дешевле Land Cruiser 300

С середины прошлого года известно о том, что Toyota разрабатывает новый внедорожник, который должен стать «младшей» моделью в семействе «Ленд Крузеров». Предполагается, что машине достанется имя Land Cruiser FJ, а ее продажи начнутся в ближайшие годы.

Накануне из Японии пришли слухи о том, сколько будет стоить такой автомобиль. Если верить этой информации, маленький внедорожник Toyota окажется в несколько раз дешевле флагмана Land Cruiser 300 и намного дешевле Land Cruiser 250/Prado.

Автомобиль позиционируется как модель для людей, которые хотели такой же надежный внедорожник, как Land Cruiser 250/Prado, но отказались от его покупки из-за размеров. В качестве базовой цены для машины японские инсайдеры называют цифру в 3 миллиона 500 тысяч иен или 2 миллиона 125 тысяч рублей по текущему курсу.

Если эта информация подтвердится, то новый Land Cruiser FJ окажется почти в два раза дешевле, чем «старший» Land Cruiser 300. Кроме того, машина будет стоить гораздо меньше, чем промежуточный вариант Land Cruiser 250/Prado.

Внедорожник построят на шасси с лестничной рамой, заимствованной у тайского пикапа Hilux Champ. Длина новинки Toyota должна составить примерно 4,5-метра, а ширина и высота оказаться равны 1,8-метрам.

Под капотом автомобиля практически наверняка расположится бензино-гибридная силовая установка, известная по Toyota RAV4 Hybrid (2,5-литровый ДВС в связке с электромотором и полным приводом).

Премьера Toyota Land Cruiser FJ состоится ближе к концу 2024 года. В продажу машина поступит во втором полугодии 2025 года.