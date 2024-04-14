ДомойАвтоновости сегодняЭкс-ведущий Top Gear дал прогноз о будущем бензиновых и дизельных автомобилей

Экс-ведущий Top Gear дал прогноз о будущем бензиновых и дизельных автомобилей

По мнению шоумена, хоронить ДВС еще рано

Текст: Алиса Шашкова
hq720 1

Многие уверены, что будущее на 100-процентов сопряжено с электромобилями и в нем не останется места для бензиновых и дизельных машин. Но бывший ведущий популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Ричард Хаммонд считает иначе.

В интервью изданию «The Telegraph» британец заявил, что двигатели внутреннего сгорания должны сохраниться, поскольку нынешние темпы перехода населения планеты на электромобили вряд ли окажутся устойчивыми:

«Электрокары будут частью общей картины. Это действительно так. Но при нынешних темпах электрификации, даже если бы мы могли продолжать в том же духе, к 2050 году большинство автомобилей на дорогах по-прежнему будут и должны быть с ДВС».

RHWorkshopScreenshot2022 12 14164111 topaz 1

По словам Хаммонда, эта проблема может быть решена не запретом машин с бензиновыми и дизельными моторами, а появлением синтетического топлива, которое станет для автомобильного мира выходом из сложившейся ситуации.

Ранее руководитель компании Aston Martin Лоуренс Стролл выражал обеспокоенность по поводу интереса потребителей к новым электрическим моделям. 

Глава британской марки заявил, что спортивный бренд не собирается прекращать производство бензиновых и дизельных моделей до тех пор, пока это не запрещено законом. 

Источник:The Telegraph
Фото:DriveTribe

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+