Экс-ведущий Top Gear дал прогноз о будущем бензиновых и дизельных автомобилей

Многие уверены, что будущее на 100-процентов сопряжено с электромобилями и в нем не останется места для бензиновых и дизельных машин. Но бывший ведущий популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Ричард Хаммонд считает иначе.

В интервью изданию «The Telegraph» британец заявил, что двигатели внутреннего сгорания должны сохраниться, поскольку нынешние темпы перехода населения планеты на электромобили вряд ли окажутся устойчивыми:

«Электрокары будут частью общей картины. Это действительно так. Но при нынешних темпах электрификации, даже если бы мы могли продолжать в том же духе, к 2050 году большинство автомобилей на дорогах по-прежнему будут и должны быть с ДВС».

По словам Хаммонда, эта проблема может быть решена не запретом машин с бензиновыми и дизельными моторами, а появлением синтетического топлива, которое станет для автомобильного мира выходом из сложившейся ситуации.

Ранее руководитель компании Aston Martin Лоуренс Стролл выражал обеспокоенность по поводу интереса потребителей к новым электрическим моделям.

Глава британской марки заявил, что спортивный бренд не собирается прекращать производство бензиновых и дизельных моделей до тех пор, пока это не запрещено законом.