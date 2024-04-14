Новый внедорожный пикап Kia получит брутальный дизайн

До премьеры совершенно новой модели Kia, которая расположится в сегменте пикапов, остается около года. В преддверии этого события тестовые прототипы этой машины активно колесят по дорогам общего пользования, чем вызывают внимание независимых дизайнеров, пытающихся предугадать, как они будут выглядеть.

Художники с корейского YouTube-канала «NY Mammoth» не остались в стороне и пофантазировали на этот счет, показав Kia Tasman (именно так назовут пикап), причем сразу в нескольких цветах кузова.

На рендерах отчетливо видно, что «Тасман» получит 2-рядную кабину и примерит брутальный дизайн с множеством резких линий.

Ему достанется объемная радиаторная решетка сложной формы, выполненная из неокрашенного пластика, вертикальные светодиодные фары, пластиковая облицовка на крыльях и порогах, а также рейлинги на крыше.

В основу машины ляжет шасси с лестничной рамой, так что Tasman спроектирован с оглядкой на езду по бездорожью. Под его капотом инсайдеры видят 2,2-литровый 4-цилиндровый дизельный мотор, заимствованный у кроссовера Sorento.

Связку двигателю составит 8-диапазонный «автомат», а также система полного привода.

Премьеру новинка Kia справит в начале 2025 года и будет продаваться в Корее, Австралии, Африке и на Ближнем Востоке.