Audi Avantissimo: супер-универсал A8 с двигателем V8, который так и не вышел в продажу

В 2021 году компания Audi явила миру автомобиль Avantissimo, футуристическую концепцию, которая вывела универсалы на новый уровень. Экстра-роскошный семейный автомобиль обладал тысячей инноваций, но так и не вышел в продажу уступив борьбу за место под солнцем кроссоверу Q7.

Машина выделялась длиной более 5 метров, а также шириной, доходящей до отметки в 1,9-метра. В основе машины лежал A8 того времени, а под капотом концепта был установлен 4,2-литровый V8 твин-турбо, унаследованный у самого мощного RS6.

Отдача двигателя составляла 430 лошадиных сил, а его крутящий момент был равен 600 Нм. В конкретно этой «Ауди» мотор работал в связке с 6-скоростной автоматической коробкой передач Tiptronic, а также с системой полного привода и пневмоподвеской.

Легкая алюминиевая конструкция, основанная на технологии ASF (Audi Space Frame), придала Avantissimo исключительную жесткость кузова на скручивание в сочетании с малым весом.

Универсал отличался специальными «поворотными» фарами, а также электрогидравлической дверью, способной открываться на угол до 70 градусов с помощью пульта дистанционного управления.

Под багажным полом находился съемный ящик, обеспечивающий дополнительные 70 литров грузового пространства, а выдвижная полка позволяла удобно наполнять его без ущерба в удобстве.

А еще Avantissimo обладал роскошным салоном, который включал в себя индивидуально регулируемые задние сиденья, способные принимать откидывающееся положение, аналогичное положению кресла первого класса в самолете. Высота подлокотников могла быть индивидуально настроена для каждого пассажира, что обеспечивало дополнительный комфорт пассажирам заднего ряда.

Вспомогательная вентиляция машины при выключенном двигателе питалась от фотоэлектрических элементов, расположенных на крыше, а функциональность салона обеспечивалась системой MMI (Multi Media Interface).

Несмотря на свое очарование и инновационные функции Audi A8 Avantissimo так и остался прототипом. Растущая популярность кроссоверов в начале 2000-х годов подтолкнула компанию сосредоточить свои усилия на других моделях, так что от проекта супер-универсала отказались в пользу более перспективного Q7 и не прогадали, ведь кроссовер стал настоящим бестселлером.