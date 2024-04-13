Kia начала платить дилерам за продажу кроссоверов EV6 2023 года выпуска, но они недовольны

Kia продолжает прогрессировать с точки зрения продаж электромобилей. В первом квартале 2024 года компании удалось практически удвоить этот показатель, но дальнейший рост встал под вопрос, поскольку на складах дилеров скопилось немало «батарейных» машин предыдущего года выпуска.

В стремлении поскорее избавиться от электрокаров, запас хода которых будет постепенно сокращаться, головной офис Kia начал платить своим североамериканским автосалонам за каждый проданный автомобиль EV6 предыдущего года выпуска.

Программу назвали «April 2024 Dealer Flat Cash Program». В рамках нее за каждый реализованный кроссовер Kia EV6 в этом месяце дилер получит по 1 тысячи долларов (примерно 95 тысяч рублей), а за высокопроизводительную версию EV6 GT компания обещает заплатить сразу 1500 долларов (около 140 тысяч рублей).

Новая стратегия столкнулась с критикой самих дилерских центров, которые утверждают, что она ставит их в противоречие с клиентами и может привести к путанице, когда продавцы с целью заработка чрезмерно активно предлагают модели 2023 года выпуска.