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Дизайнер показал, как будет выглядеть Jeep Wrangler в будущем

Когда он появится на свет пока неизвестно

Текст: Михаил Романченко
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Автопроизводители стремятся до последнего скрывать дизайн своих перспективных новинок, пряча прототипы под так называемыми «тестовыми мулами» или под плотным камуфляжем. Но концерн Stellantis решил изменить подход и позволил компании Jeep показать, как будет выглядеть один из ее самых известных внедорожников в будущем. 

Главный дизайнер Jeep Джереми Гловер взял на себя задачу нарисовать футуристичный Wrangler и продемонстрировал получившийся скетч в социальных сетях компании.

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Созданная в виде наброска модель сохранила культовую идентичность Wrangler, получив знакомую решетку радиатора с семью насечками и круглые фары. 

Дизайн, подготовленный специалистом Jeep, включает в себя ярко выраженные передние крылья и обновленную интерпретацию классического капота, а также спортивный передний бампер, пятиспицевые колеса и модернизированный кузов с чистыми линиями и округлыми акцентами. 

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Несмотря на то, что эскиз может привлечь внимание фанатов Wrangler, маловероятно, что он сигнализирует о скором редизайне машины, ведь модель не так давно претерпела фейслифтинг. 

Вместо этого Jeep сосредоточится на выпуске электрического Wagoneer S в конце этого года и представит серийную версию концепта Recon.

Фото:Jeep

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