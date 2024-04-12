Nissan выпустит новый недорогой кроссовер

В начале апреля Nissan провел встречу с инвесторами, на которой пообещал в ближайшие три года выпустить 30 новых либо обновленных моделей. В компании считают, что план является амбициозным, но достижимым. В рамках него одной из первых полностью «свежих» моделей станет некий бюджетный кроссовер, который будут продавать в Азии.

У машины пока нет названия, но подразумевается, что она будет основана на платформе Renault Duster. Речь идет об архитектуре CMF-B, которую используют многие автомобили альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Машина уже находится в разработке и недавно обзавелась первым тизерным изображением, которое слили в Сеть задолго до ее премьеры.

На картинке сразу бросается в глаза отчетливый дизайн светодиодных дневных ходовых огней, проходящих по всей ширине передней части кузова. Это же решение Nissan собирается использовать в других будущих моделях марки. Кроме того, на тизере видны угловатые линии бампера машины и точеный капот.

Никаких других подробностей о том, чего можно ждать от новой модели «Ниссан», пока нет.

Сроки появления автомобиля в продаже также не обозначены, но инсайдеры заявляют, что новый недорогой кроссовер Nissan должен увидеть свет в конце 2025 года.