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Kia подтвердила название для своего нового рамного внедорожника

Он появится в продаже уже в следующем году

Текст: Алексей Шмидт
2025 Kia Tasman render ute blue thanos pappas

Корейский автогигант Kia, захвативший доли почти во всех сегментах мирового авторынка, решился взяться за новый для себя класс – внедорожных пикапов. Анонс такой модели состоялся еще в конце прошлого года, а сегодня представители «Киа» подтвердили, что машина получит название Tasman.

Tasman – это отсылка к голландскому исследователю Абелю Тасману, который был первым западным исследователем, обогнувшим побережье Тасмании в 1642 году. 

2025 Kia Tasman ad shot 1001x565p 2

Никаких официальных подтверждений относительно того, чего ждать от «техники» Kia Tasman пока нет, но инсайдеры уверяют, что речь идет о рамной модели, которая сможет похвастать отличными характеристиками на бездорожье.

2025 Kia Tasman badge

В качестве двигателей для нее рассматривается 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель и дизельный V6, которые впоследствии могут быть дополнены бензиново-электрическим гибридом. 

Официальная премьера нового пикапа Kia Tasman может состояться в конце этого – начале следующего года. 

Источник:CarsGuide
Фото:Thanos Pappas, Kia

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