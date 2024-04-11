Kia подтвердила название для своего нового рамного внедорожника

Корейский автогигант Kia, захвативший доли почти во всех сегментах мирового авторынка, решился взяться за новый для себя класс – внедорожных пикапов. Анонс такой модели состоялся еще в конце прошлого года, а сегодня представители «Киа» подтвердили, что машина получит название Tasman.

Tasman – это отсылка к голландскому исследователю Абелю Тасману, который был первым западным исследователем, обогнувшим побережье Тасмании в 1642 году.

Никаких официальных подтверждений относительно того, чего ждать от «техники» Kia Tasman пока нет, но инсайдеры уверяют, что речь идет о рамной модели, которая сможет похвастать отличными характеристиками на бездорожье.

В качестве двигателей для нее рассматривается 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель и дизельный V6, которые впоследствии могут быть дополнены бензиново-электрическим гибридом.

Официальная премьера нового пикапа Kia Tasman может состояться в конце этого – начале следующего года.