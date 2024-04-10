Инсайдеры: новое поколение BMW X5 получит «злой» дизайн и X-образные фары

Недавно компания BMW провела дилерскую конференцию в Лас-Вегасе, в ходе которой нескольким инсайдерам удалось выяснить подробности о грядущем будущем поколении бестселлера X5.

Участникам мероприятия продемонстрировали целую россыпь новых моделей, которые появятся в гамме баварской марки в ближайшие пять лет. И самой запоминающейся внешне оказался именно кроссовер X5.

Как пишет «Automotive News» со ссылкой на собственные источники, новый «икс пятый» получит еще более «злой» внешний облик в сравнении с актуальной моделью, а также новые X-образные дневные ходовые огни.

Никаких технических подробностей относительно «свежего» X5 раскрыто не было. Актуальный «икс пять» в зависимости от рынка сбыта сейчас оснащается как бензиновыми, так и дизельными моторами.

Кроме того, для него доступна мягко-гибридная силовая установка и подключаемый гибрид.

Сроки премьеры новой генерации BMW X5 пока не называются, но ожидается, что она состоится в течение ближайших пяти лет.