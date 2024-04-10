В Россию приехал самый надежный большой кроссовер по версии британцев

В России кроссовер Toyota RAV4 известен, как представитель класса среднеразмерных SUV, но в Великобритании машину считают крупным «вседорожником». Накануне выяснилось, что этот автомобиль начали ввозить в Россию. Да еще и в самой надежной по версии жителей «Туманного Альбиона» версии.

Редакция Daily-Motor.Ru «прошерстила» электронные доски объявлений, обнаружив несколько предложений новых кроссоверов Toyota RAV4 2024 года выпуска. Но не простых, а гибридных. Именно их британское издание «WhatCar», ссылающегося на опрос своих читателей, считает самыми надежными в сегменте крупных SUV.

В недавнем исследовании этого журнала Toyota RAV4 Hybrid заработал рейтинг надежности в 98,7%. Единственными поломками в нем оказались неисправности аккумулятора (только 2% владельцев), а также электрики не связанной с двигателем и навигации/информационно-развлекательной системы (всего 1% опрошенных).

Гибридные RAV4, приехавшие на российский рынок, оснащены 2,5-литровым мотором, работающим в связке с одним или несколькими электрическими двигателями. Их максимальная мощность может составлять 306 лошадиных сил.

Порядок цен на машины оказался следующим: в среднем за RAV4 Hybrid у нас просят около 4,5 миллионов рублей.