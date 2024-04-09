Hyundai тестирует Toyota Grand Highlander: да, вы не ослышались

Одной из самых важных новинок для Hyundai на ближайшие годы считается новое поколение флагманского кроссовера Palisade. Прототипы таких «паркетников» сейчас активно колесят по дорогам общего пользования в максимальной маскировке, а независимые дизайнеры пытаются угадать, как они будут выглядеть.

Но, похоже, параллельно с этим Hyundai оценивает свою новинку в сравнении с другой популярной моделью, в которой, вероятно, видит то, к чему стоит стремиться новому Palisade.

Рендер нового поколения Hyundai Palisade

Издание «The Korean Car Blog» опубликовало несколько фотографий кроссовера, который накануне выехал на тесты неподалеку от штаб-квартиры Hyundai в Сеуле.

Номера машины зарегистрированы на корейского автопроизводителя, так что никаких сомнений в том, что обкатывает автомобиль Toyota именно «Хендай», нет.

Речь идет о большом вседорожнике Grand Highlander, который уже почти год продается в США. Его длина составляет более 5 метров, а внутри без труда могут разместиться до семи человек.

Каким именно качествам в Hyundai хотят заставить новый Palisade соответствовать «Тойоте» пока остается только догадываться. Узнать это получится не раньше 2025 года, когда состоится официальная премьера реформенного корейского кроссовера.