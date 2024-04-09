В Россию из США привезли очередную замену для Toyota Land Cruiser 

С уходом из России компании Toyota предложений о продаже новых Land Cruiser меньше точно не стало, но параллельный импорт создал для этих моделей в нашей стране сразу несколько неожиданных конкурентов. Накануне этот список пополнился еще одним автомобилем, который приехал из США.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли партию внедорожников Nissan Armada. Машины 2024 года выпуска прибыли в РФ по альтернативным каналам поставок и сейчас выставлены на продажу в Красноярске.

Nissan Armada – это североамериканский вариант глобальной модели Nissan Patrol. Конструктивно машины являются одинаковыми, но отличаются внешне.

Приводит в движение «Армаду», которая, как и ее родственник «Патрол» считается конкурентом «старшего» Toyota Land Cruiser, безнаддувный 5,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 390 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента.

В паре с мотором работает семидиапазонная автоматическая коробка передач, а также задний или полный привод.

Машина крупнее Land Cruiser 300, обходя его на 30 см в длину и на 22 см по размеру колесной базы. А еще она способна буксировать грузы весом до 3,8 тонны, что на 300 кг больше, чем в случае с его главным конкурентом.

За ввезенные в Россию Nissan Armada 2024 года выпуска дилер просит минимум 15 миллионов 900 тысяч рублей.