Обновленный Kia Sportage «раздели», сбросив с него камуфляж

Sportage остается самым популярным кроссовером в гамме Kia. Так что неудивительно, что корейский автопроизводитель столь трепетно относится к его плановым сменам поколений и промежуточным обновлениям. Ближайший рестайлинг машину ждет уже в этом году. Как она может измениться после него внешне показали дизайнеры «NYMammoth».

В качестве основы для своей визуализации художники из Южной Кореи взяли тестовый прототип Kia Sportage NQ5 (PE), заснятый на одной из парковок города Сеул.

Авторы изображений внимательно рассмотрели машину, а затем запечатлели ее на фото, после чего воспользовавшись фотошопом в буквальном смысле «раздели» автомобиль, сняв с него камуфляж.

На получившихся рендерах отчетливо бросается в глаза кардинально пересмотренная оптика машины, которая сменит форму и получит новый рисунок светодиодных ДХО. Вместе с ней изменения будут внесены в дизайн решетки радиатора кроссовера, а также его передний бампер.

Боковины в модернизированном Sportage останутся прежними за исключением появления новых колесных дисков.

Что касается технической составляющей, то здесь бестселлер Kia сохранит свое оснащение и будет предлагаться с прежней гаммой моторов и трансмиссий.

Официальный дебют нового Kia Sportage состоится до конца этого года.