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Обновленный Kia Sportage «раздели», сбросив с него камуфляж

Пока только виртуально

Текст: Алексей Шмидт
기아 스포티지 NQ5 페이스리프트에 대한 예상도가 공개 되었습니다. Expectations for the Kia Sportage NQ5 facelift have been revealed. 기아 스포티지 스포티지페이스리프트 예상디자인 자동 2

Sportage остается самым популярным кроссовером в гамме Kia. Так что неудивительно, что корейский автопроизводитель столь трепетно относится к его плановым сменам поколений и промежуточным обновлениям. Ближайший рестайлинг машину ждет уже в этом году. Как она может измениться после него внешне показали дизайнеры «NYMammoth».

В качестве основы для своей визуализации художники из Южной Кореи взяли тестовый прототип Kia Sportage NQ5 (PE), заснятый на одной из парковок города Сеул.

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Авторы изображений внимательно рассмотрели машину, а затем запечатлели ее на фото, после чего воспользовавшись фотошопом в буквальном смысле «раздели» автомобиль, сняв с него камуфляж. 

На получившихся рендерах отчетливо бросается в глаза кардинально пересмотренная оптика машины, которая сменит форму и получит новый рисунок светодиодных ДХО. Вместе с ней изменения будут внесены в дизайн решетки радиатора кроссовера, а также его передний бампер. 

기아 스포티지 NQ5 페이스리프트에 대한 예상도가 공개 되었습니다. Expectations for the Kia Sportage NQ5 facelift have been revealed. 기아 스포티지 스포티지페이스리프트 예상디자인 자동 1

Боковины в модернизированном Sportage останутся прежними за исключением появления новых колесных дисков. 

Что касается технической составляющей, то здесь бестселлер Kia сохранит свое оснащение и будет предлагаться с прежней гаммой моторов и трансмиссий. 

Официальный дебют нового Kia Sportage состоится до конца этого года. 

Фото:NYMammoth

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