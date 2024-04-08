В Россию ввезли самый надежный пикап на планете

Несмотря на то, что сегмент пикапов в России сложно назвать одним из самых популярных, такие автомобили по-прежнему продаются в стране и постепенно пополняются новыми моделями. Недавно их общее число расширилось еще одним утилитарником, но непростым. Ведь его называют самым надежным пикапом в мире.

В Россию начали ввозить новые Chevrolet Silverado, выяснил Daily-Motor.Ru. Речь идет о пикапах 2024 года выпуска, которые сошли с конвейера завода в США буквально несколько месяцев назад.

Машины доступны для покупателей только с «топовыми» вариантами двигателей, включающими в себя 5,3-литровый агрегат на 355 лошадиных сил и 6,2-литровый 420-сильный бензиновый мотор. Пару обоим составляет автоматическая коробка передач и полный привод.

Интересный момент, касающийся Chevrolet Silverado, заключается в том, что эту машину считают самой крепкой в своем сегменте.

В свежем рейтинге авторитетного журнала «USNews» автомобиль заработал оценку за надежность в 87 баллов из 100, опередив Ford F-150 и Ford Ranger на один балл, а также заметно обойдя японскую Toyota Tacoma (сразу на 4 балла), раньше считавшуюся пикапом с образцовой безотказностью.

Зная это «серые» дилеры взвинтили цены на Silverado и сегодня просят за такие машины в России от 8 миллионов 20 тысяч рублей, тогда как у себя на родине в США они стоят минимум 37 тысяч 445 долларов или 3,5 миллиона рублей по текущему валютному курсу.