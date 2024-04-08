Во Франции обнаружили заброшенный дилерский центр: в нем все еще хранится очень много машин

Новым популярным жанром видеороликов на YouTube постепенно становятся приключения так называемых «сталкеров», которые гуляют по заброшенным местам и снимают это на камеру. В автомобильной тематике такие блогеры, как правило, ищут уже неработающие дилерские центры.

Один из них недавно обнаружил автор канала «The Bearded Explorer». Мужчина отыскал заброшенный автосалон во Франции, который не функционирует уже очень много лет, но все еще хранит внутри немало автомобилей.

На кадрах из видео, опубликованного на YouTube, показаны Peugeot 505 GTi, припаркованный рядом с более новым 405 SR. Обе машины полны плесени и, вероятно, стоят без движения уже несколько десятилетий.

Кроме них в объектив камеры блогера попадают универсал Ford Focus и Nissan Micra первых поколений, а также Fiat Palio и даже Mazda Premacy, выглядящая почти как новая.

Большинство машин, припаркованных на уличной стоянке и внутри шоу-рума, относятся к 1990-м годам, но есть пару моделей из 80-х, а также Peugeot 203, выпущенный в 1950-х.

Кроме того, в определенный момент на видео мелькает белый Peugeot 605 SRi с задним спойлером. Этот спорт-седан был очень популярен во времена, когда только вышел на рынок.

Никакой информации о том, почему автосалон был брошен, а автомобили так остались ржаветь на его площадках, нет. Но выглядит вся эта картина максимально апокалиптично и грустно.