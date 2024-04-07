Российский рынок оккупировали китайские автомобильные бренды: в ТОП-10 затесалось новое имя

Продажи новых автомобилей в России в первом квартале 2024 года еще раз подтвердили, что китайские автопроизводители продолжают свою экспансию на наш рынок. «Поднебесные» бренды заняли девять из десяти позиций, а единственной некитайской компанией, вошедшей в этот рейтинг оказалась Lada, все еще располагающаяся на первом месте.

Согласно данным, собранным Китайским институтом цифровых исследований автомобильной промышленности, в прошлом году Россия вновь стала крупнейшим экспортным рынком автомобилей для КНР и эта тенденция не подает признаков ослабления в 2024-м.

К примеру, Haval, расположившийся на втором месте по объемам реализации машин в РФ, продал в первом квартале 2024 года 37 тысяч 639 машин, увеличив этот показатель на 135 процентов. Еще большим оказался прирост Geely (36 тысяч 264 автомобиля), нарастившей продажи в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 202,7%.

С четвертого по восьмое места по продажам машин в стране выстроились: Chery (31 тысяча 893 автомобиля; +56,4%), Changan (20 тысяч 216 машин; +1023,7%), Exeed (10 тысяч 843 машины; +49,1%) и Omoda (10 тысяч 423 автомобиля; +92,8%).

Но самым интересным в этом рейтинге оказалось неожиданное появление в нем молодой и малоизвестной у нас марки Li Auto, которая с января по конец марта реализовала в стране 8 тысяч 49 своих автомобилей, что соответствует приросту продаж в колоссальные 19 тысяч 532 процента.

Замкнули десятку лучших Jetour (5 тысяч 81 проданный автомобиль) и Geely Belgee (4 тысячи 260 реализованных машин).