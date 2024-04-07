В Россию привезли свежий компактный кроссовер из Кореи 

Компания SsangYong уже больше года именует себя как KG Mobility и постепенно переводит свои усилия на электрифицированные модели. Но вместе с тем корейский бренд не отказывается от обновления своего текущего модельного ряда.

В середине прошлого года состоялась премьера самого компактного кроссовера этой марки – Tivoli, а недавно стало известно, что теперь он доступен и в России.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, обновленный кроссовер KG Mobility Tivoli начали ввозить в Россию из Южной Кореи. Предложения о продаже «Тиволи» выложены на крупнейших отечественных электронных досках объявлений.

Машины 2024 года выпуска поставляются через порт во Владивостоке и продаются одним небольшим «серым» дилером, работающим на всю Россию.

Кроссоверы предлагают в базовом оснащении, которое включает в себя 1,5-литровый «наддувный» бензиновый двигатель T-GDI на 163 лошадиные силы и 280 Нм, ассистирует которому 6-скоростная автоматическая коробка передач фирмы Aisin. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Но если в Южной Корее минимальный входной прайс на Tivoli составляет 18 миллионов вон (1,2 миллиона рублей), то в России за такие машины просят от 2,5 миллиона рублей.