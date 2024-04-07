Самый большой и дорогой кроссовер Hyundai показали на новых изображениях

Самый крупный и, соответственно, дорогой кроссовер в гамме южнокорейского автопроизводителя Hyundai появился в 2018 году. Машина заменила в гамме «паркетник» Grand Santa Fe и добилась неплохих показателей с точки зрения продаж.

В 2022-м флагманский вседорожник обновился. Но продаваться в таком виде ему предстоит недолго. Уже в следующем году Palisade переживет плановую смену генерации. Как она будет выглядеть продемонстрировали дизайнеры корейского канала «Healer TV».

Показанный на рендерах кроссовер отличается от своего предшественника, причем очень заметно. Машина может фактически измениться до неузнаваемости, получив гораздо более брутальный экстерьер.

Основной «фишкой» нового Hyundai Palisade станет наличие спереди необычной светодиодной оптики, состоящей из пяти светодиодных полос. Между фарами расположится широкая прямоугольная решетка радиатора и логотип бренда, нанесенный под кромкой капота.

Изменению подвергнутся почти все кузовные панели автомобиля, в том числе крылья и двери, которые на изображениях выглядят совершенно иначе за счет других выштамповок.

Что до кормы, то она преобразится появлением новой конфигурации фонарей, другой крышки багажника и перелицованного бампера.

Как Palisade поменяется с переездом во второе поколение технически – неизвестно. Но инсайдеры пишут, что машине могут достаться сразу два новых силовых агрегата: гибрид на базе 2,5-литрового ДВС, а также 3,5-литровый турбированный V6, который предложат вместо актуального 3,8-литрового бензинового мотора.

Премьера новой генерации Palisade должна состояться в течение 2025 года.