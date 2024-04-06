Аналог Lada Granta от Honda сменит поколение: что о нем известно

Многие считают, что линейка седанов Honda включает в себя только Civic и Accord, но в гамме этого автопроизводителя имеется еще несколько бюджетных 4-дверок, адресованных небогатым рынкам.

Одну из таких машин, которая по массогабаритным показателям является аналогом отечественной Lada Granta, называют Amaze. Вскоре этот седан переживет третью по счету смену поколений. Как он изменится рассказал портал «IndiaCarNews».

По информации индийского журнала, третья генерация Amaze будет использовать ту же платформу, что и более крупный седан City, а также кроссовер Elevate. «Тележку» машины модернизируют, чтобы адаптировать ее под более короткую базу, но сохранив общую длину кузова до 4 метров.

Внешне новому Amaze предстоит отличаться от своего предшественника более современным дизайном, вдохновленным более крупными моделями Honda.

К примеру, второе поколение этой модели, появившееся в 2018 году, копировало черты седана Accord того времени. Так что не исключено, что новый Amaze пойдет по тому же пути и окажется похож на популярную «хондовскую» 4-дверку D-класса.

Внутри машины собираются расположить большой сенсорный экран мультимедийной системы, похожий на тот, что установлен в кроссовере Elevate, но в угоду сохранения невысокой цены материалы отделки останутся бюджетными.

Никаких серьезных технических изменений в новом Amaze не предвидится. Седан должен сохранить актуальный бензиновый «атмосферник» рабочим объемом 1,2-литра, выдающий 89 лошадиных сил и 110 Нм. Пару ему составит 5-скоростная МКПП или вариатор CVT.

Премьера нового Honda Amaze состоится в ближайшие несколько месяцев.