Принципиально новую внедорожную Kia показали с помощью компьютерной графики

Конец прошлого года для поклонников Kia ознаменовался анонсом некоей новой модели, которая расположится в новом для компании сегменте. Впоследствии выяснилось, что речь идет о пикапе, но не легковом, как было с Hyundai Santa Cruz, а о настоящем утилитарнике. Для машины уже подтвердили название – Tasman (в честь Тасманово моря) и даже назвали предварительные сроки выхода в продажу, но дизайн пикапа все еще остается загадкой.

Как может выглядеть принципиально новая модель Kia показали дизайнеры из корейской студии «stuBio». Дизайн машины не только воссоздали с помощью компьютерной графики, но и продемонстрировали его в динамике на видео.

Судя по получившемуся ролику и кадрам из него, новый пикап «Киа» получит двухрядную кабину и брутальный внешний облик с высоким прямым капотом, а также необычной передней частью кузова, большую часть которого займет неокрашенный пластик.

У «Тасмана» будут вертикальные фары и задние фонари, рубленный бампер, широкие накладки на колесных арках, а также рейлинги на крыше.

Уже известно, что пикап получит рамную конструкцию, а его максимальная грузоподъемность достигнет 1 тонны. На выбор покупателей предложат как двухрядные, так и однорядные версии кабины, а под капотом этих машин расположат 2,2-литровый турбодизель, известный по модели Sorento Prime.

Привод можно будет выбрать как задний, так и полный. Причем в последнем будет все необходимое, чтобы успешно преодолевать бездорожье (включая блокировку дифференциала и «понижайку»).

Первым рынком для Kia Tasman станет Австралия, где машина появится уже 2025 году. Впоследствии пикап отправят в другие регионы, в том числе начнут продажи в Южной Африке и на Ближнем Востоке.