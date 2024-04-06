Первый собственный кроссовер Lada на российской платформе: проект сдвинулся с мертвой точки

Два года назад «АвтоВАЗ» сообщил о намерениях задействовать оригинальную российскую платформу, на которой построен бестселлер Lada Vesta, создав первый полностью собственный кроссовер без участия сторонних автопроизводителей.

С тех пор никаких крупных новостей о том, как продвигается эта задумка тольяттинского автогиганта, не было. Но недавно в Сеть утекла информация, что проект начинает активное развитие.

Слухи о том, что в портфолио «АвтоВАЗа» кроссовер на базе Vesta значится не только как идея, а уже как сформированный автомобиль, подтвердил один из топ-менеджеров компании Олег Груненков.

По словам главы продуктовых программ и проектов автопроизводителя, инженеры «АвтоВАЗа» имеют в своем распоряжении подготовленный дизайн машины, который ждет утверждения, а также уже вывели первые тестовые «мулы» Vesta SUV на испытания. Пока они ведутся на площадке завода.

Вместе с тем, было также подтверждено, что кроссовер Vesta расположится в сегменте B+, а значит его длина окажется более 4,2-метров.

Ранее сообщалось, что кроссовер, основанный на «вестовской» платформе B/C, унаследует у этой модели лишь основание кузова, тогда как кузовные панели для машины разработают с нуля.

Презентация одной из самых перспективных новинок Lada может состояться ориентировочно в 2026 году.