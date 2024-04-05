Kia собирается выпустить электрическую версию бюджетного кроссовэна Carens

Kia возродила название Carens в конце 2021 года, показав машину, которая представляет собой уже не минивэн, а новомодный кроссвэн (вэн с кроссоверными повадками). Автомобиль завоевал сердца покупателей в Азии и в какой-то момент даже доехал до РФ (параллельный импорт). А теперь в Kia заговорили о том, что Carens недостает электрической версии.

Как пишет издание «Autocar», президент и генеральный директор Kia Хон Сон Сонг, выступая на Дне инвестора 2024, заявил, что компания собирается выпустить «батарейную» модификацию Kia Carens.

Сейчас машина проходит по документам под заводским индексом KY-EV, но в серийной версии автомобиль может получить название Carens EV.

Никаких сведений о том, чего ждать от технической стороны модели, сейчас нет. Но известно, что кроссвэн должен позволить Kia достигнуть цели на 2026 год – довести общее количество проданных электромобилей до 66% от общего количества реализованных машин по всему миру.

Электрический кроссвэн Kia должен появиться на свет ориентировочно в 2025 году.

Напомним, Kia Carens с ДВС сегодня можно найти в продаже не только на развивающихся рынках, для которых он создан, но и в России. За параллельно импортированные машины, оснащенные полуторалитровым дизельным мотором, у нас просят 3 миллиона 390 тысяч рублей.