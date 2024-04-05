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Kia собирается выпустить электрическую версию бюджетного кроссовэна Carens

Она увидит свет ориентировочно в 2025 году

Текст: Михаил Романченко
Kia Carens Side 1

Kia возродила название Carens в конце 2021 года, показав машину, которая представляет собой уже не минивэн, а новомодный кроссвэн (вэн с кроссоверными повадками). Автомобиль завоевал сердца покупателей в Азии и в какой-то момент даже доехал до РФ (параллельный импорт). А теперь в Kia заговорили о том, что Carens недостает электрической версии.

Как пишет издание «Autocar», президент и генеральный директор Kia Хон Сон Сонг, выступая на Дне инвестора 2024, заявил, что компания собирается выпустить «батарейную» модификацию Kia Carens. 

Kia Carens7

Сейчас машина проходит по документам под заводским индексом KY-EV, но в серийной версии автомобиль может получить название Carens EV.

Никаких сведений о том, чего ждать от технической стороны модели, сейчас нет. Но известно, что кроссвэн должен позволить Kia достигнуть цели на 2026 год – довести общее количество проданных электромобилей до 66% от общего количества реализованных машин по всему миру. 

Электрический кроссвэн Kia должен появиться на свет ориентировочно в 2025 году.

Kia Carens8

Напомним, Kia Carens с ДВС сегодня можно найти в продаже не только на развивающихся рынках, для которых он создан, но и в России. За параллельно импортированные машины, оснащенные полуторалитровым дизельным мотором, у нас просят 3 миллиона 390 тысяч рублей. 

Источник:Autocar India

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