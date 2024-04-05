Самая маленькая электрическая Audi: как она будет выглядеть

Компания Audi с 2026 года собирается продавать исключительно электромобили. Ингольштадский автогигант подтвердил свою приверженность переходу на «батарейную» тягу и обещает, что в ближайшие годы его поклонники увидят ряд революций в модельной линейке бренда.

Одной из самых важных новинок в этом сегменте, несомненно, станет электромобиль начального уровня, который может занять место актуального Q2. Как он будет выглядеть показали дизайнеры портала «Motor1».

В Audi пока не спешат анонсировать кроссовер Q2 e-tron и даже не выпускают тестовые прототипы на общественные дороги. Тем не менее, чтобы оставаться конкурентноспособным в растущем сегменте «электричек» компании просто необходима «батарейная» адаптация Q2.

Как видно на первых рендерах, автомобиль получит компактные размеры. Его длина составит от 4,2 до 4,3-метров, а ширина окажется близка к отметке в 1,8-метра.

Внешне машине предстоит повторять дизайнерские решения своих старших «собратьев» вроде Q4 и Q6 e-tron, в том числе позаимствовать у них стиль радиаторной решетки Singleframe и утонченную форму фар.

Вопрос с двигателем новинки пока не решен. Гипотетически машине достанется трансмиссия нового поколения, которая будет идти в комплекте с новейшими батареями и электромоторами. Запас хода модели вполне может оказаться выше 400 километров, а на выбор покупателей предложат как заднеприводные, так и полноприводные кроссоверы.

Премьера Audi Q2 e-tron должна состояться в 2026 году.